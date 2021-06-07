تعرف على نتائج الجولة الأولى من مرحلة الإياب في الدوري الليبي الممتاز

مباراة الهلال والأهلي بنغازي. (إنترنت)

اختتمت، مساء أمس الأحد، مباريات الجولة الأولى (الأسبوع الـ12) من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات في ثلاثة ملاعب.

وعاد فريق النصر بفوز ثمين من ملعب أجدابيا عندما فاز على فريق نجوم أجدابيا بهدف دون رد، سجله المحترف تالانداي، وبهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى النقطة 31 في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبقي فريق نجوم أجدابيا بنفس رصيده السابق ست نقاط.

وفي ملعب شهداء بنينا أقيمت قمة هذا الأسبوع والتي جمعت فريقي الأهلي بنغازي والهلال، وانتهت هذه المباراة بفوز فريق الأهلي بثنائية سجلهما اللاعب إبراهيم أبودبوس في الدقيقة 77 والدقيقة 80.

بهذه النتيجة يواصل فريق الأهلي بنغازي حصد النقاط، ووصل إلى النقطة 34، بينما بقي الهلال بنفس رصيده السابق 26 نقطة.

وعاد فريق الاتحاد من ملعب الخمس بفوز ثمين عندما فاز على فريق الخمس بنتيجة هدفين نظفين سجلهما غازي العيادي ومعاذ عيسى.

بهذه النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 28 متصدر المجموعة الثانية، بينما بقي فريق الخمس بنفس رصيده السابق 15 نقطة.

وفيما يلي نتائج مباريات الأسبوع:

المجموعة الأولى:

خليج سرت - التعاون: 1 - صفر.

الأخضر - الصداقة: 1 - صفر.

شباب الجبل - درانس: 2-2.

نجوم أجدابيا - النصر: صفر - 1.

الهلال - الأهلي بنغازي: صفر - 2.

التحدي - الأنوار: 1-1.

المجموعة الثانية:

المدينة - السويلحي: صفر - 1.

رفيق - الأولمبي: 3-1.

المحلة - الأهلي طرابلس: صفر - صفر.

الخمس - الاتحاد: صفر- 2.

الاتحاد المصراتي - الشط: 2 - صفر.

أبوسليم - الوحدة: 2- صفر.

وخلال الجولة الماضية، تم تسجيل 22 هدفا في الأسبوع الأول من مرحلة الإياب، المجموعة الأولى 11 هدفا، والمجموعة الثانية 11.

وجاءت مجموعة الأهداف المسجلة في الدوري الليبي حتى الأسبوع الـ12، 292 هدفا، المجموعة الأولى سجلت 156 هدفا، والمجموعة الثانية سجلت 136 هدفا.

الترتيب العام بعد اختتام الجولة:

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي: 34 نقطة، النصر: 31 نقطة، الأخضر: 27 نقطة، الهلال: 26 نقطة، التحدي: 17 نقطة، خليج سرت: 15 نقطة، الصداقة: 11 نقطة، درانس: عشر نقاط، شباب الجبل: ثماني نقاط، الأنوار سبع نقاط، نجوم أجدابيا: ست نقاط.

المجموعة الثانية: الاتحاد: 28 نقطة، الأهلي طرابلس: 24، الاتحاد المصراتي: 23 نقطة، السويحلي: 18 نقطة، المحلة: 16 نقطة، الخمس: 15 نقطة، المدينة: 14 نقطة، رفيق: 13 نقطة، أبوسليم: 12 نقطة، الأولمبي: 11 نقطة، الوحدة: ثماني نقاط، الشط: سبع نقاط.