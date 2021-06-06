الأهلي بنغازي يحسم قمة الهلال في الدوري الليبي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 06:58 مساء
الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

نجح فريق الأهلي بنغازي في تعزيز موقعه في صدارة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على جاره الهلال، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، بملعب شهداء بنينا في الجولة الـ12 من المسابقة.

سجل بودبوس هدفي الأهلي بنغازي في الدقيقتين 77 و80 من زمن المباراة، ليصل إلى هدفه السابع في الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم.

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بهذا الفوز عزز الأهلي بنغازي موقعه في جدول صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 26 نقطة في المركز الرابع.

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