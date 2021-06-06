غريان تحتضن دورة أساسيات الإعلام الرياضي

تنطلق، صباح الثلاثاء، بقاعة اجتماعات المجلس البلدي بمدينة غريان دورة أساسيات الإعلام الرياضي، التي يقيمها ويشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية.

ويشارك في الدورة 30 متدربا، يمثلون مدن ومناطق غريان والأصابعة والعزيزية والعربان والرابطة وأم الجرسان والقلعة وظاهر الجبل.

وحسب صفحة اللجنة الاولمبية تختتم الدورة ظهر الخميس الموافق 10/6/2021، يذكر ان المكتب أقام في السابق عديد الدورات التدريبية في مدن طبرق والبيضاء والأبيار وإجدابيا وزوارة وسبها ويسعى مستقبلا لإقامة دورات مماثلة في مدن أخرى.