بن صريتي يطالب وزارة الرياضة بتنظيم ملف الاستثمار في الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 05 يونيو 2021, 03:06 مساء
خليفة بن صريتي (الإنترنت)

طالب العضو السابق بمجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، خليفة بن صريتي، وزارة الرياضة بتنظيم ملف الاستثمار في الأندية الرياضية وإعطائه الاهتمام المطلوب لمعرفة مداخيل الأندية.

ودعا في تصريح إلى «بوابة الوسط» الوزارة بتجديد تراخيص الأندية، موضحا «لأن هناك أندية غير فاعلة ولا وجود حقيقيا لها»، مؤكدا أن «تشكيل لجنة لإصدار قانون عام للرياضة خطوة جيدة ولكن هناك تساؤلات جيدة من بعض الشخصيات على وضعية الرياضة في الدستور وهل هي هواية أم احتراف؟».

وخليفة بن صريتي من الشخصيات الرياضية الليبية المعروفة، وكان رياضيا بالأهلي وتولى عضوية مجلس الإدارة لقرابة الخمسة عشر عاما.

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