انتصار وتعادلان حصيلة نتائج مباريات اليوم في الدوري الليبي الممتاز

مباراة بين فريق أبو سليم والوحدة بالدوري الممتاز. (إنترنت)

جرت اليوم الجمعة ثلاثة مباريات ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في مرحلة الإياب.

وجاءت نتائج مباريات اليوم على النحو التالي:

في ملعب المرج انتهت مباراة الأنوار والتحدي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل للأنوار المحترف باكايوكو، وسجل للتحدي الطاهر البرعصي.

بهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح فريق التحدي رصيده من النقاط 17 نقطة وفريق الأنوار 7 نقاط.

وانتهت مباراة شباب الجبل ودرانس بالتعادل الإيجابي في المباراة التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

سجل أهداف شباب الجبل محمود الرملي، والمحتر ف التونسي أحمد البوصعيدي، وسجل أهداف درانس ثنائية للاعب شاهين الجميل.

بهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح شباب الجبل 8 نقاط ودرانس 10 نقاط.

وفي ملعب طرابلس فاز فريق أبوسليم، على نظيره الوحدة بنتيجة هدفين نظيفين، الهدف الاول للوافد الجديد لبوسليم المعتصم ابو شناف، والهدف الثاني جاء من علامة الجزاء سجله المحترف السنغالي ابراهيم ديوب.

بهذه النتيجة رفع فريق أبو سليم رصيده وأصبح 12 نقطة، أما الوحدة تجمد رصيده من النقاط عند النقطة 8.

فريق أبو سليم. (إنترنت)

فريق الوحدة. (إنترنت)