كلمنتي: عدت إلى «فرسان المتوسط» لأنهم شباب من مستوى رفيع

المدير الفني الجديد لمنتخب ليبيا الإسباني خافيير كلمنتي. (الإنترنت)

يتوجه المدرب الإسباني خافيير كلمنتي إلى ليبيا لتولي مسؤولية قيادة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الذي سبق وقاده في الفترة بين 2013 و2016، وتوج معه ببطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان 2014»، وينتظر عمل المؤتمر الصحفي لتقديمه مجددا للجماهير ووسائل الإعلام الأسبوع المقبل، حيث أكد المدرب السابق لمنتخب إسبانيا في تصريحات لشبكة «أوندا فاسكا»، أنه سيتوجه خلال أيام لمشاهدة آخر مباريات في الدوري الليبي من المدرجات والإعداد لمباراته الأولى مع المنتخب يوم 19 يونيو الجاري أمام السودان في قطر ضمن تصفيات كأس العرب، وقال كلمنتي: «أعتقد أنهم أصبحوا أكثر قوة، معظمهم من اللاعبين الذين حظيت بهم في السابق وشباب من مستوى رفيع، وهذا ما حفزني، رغم أنني لن أكون فكرة قبل مشاهدتهم بنفسي في المباريات».

ويستعد منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في أغسطس المقبل، في مجموعة معقدة تكملها مصر والغابون وأنغولا، وسيتأهل منها فقط المتصدر، للمرحلة التالية من التصفيات، وسبق أن قاد كلمنتي إلى جانب ليبيا منتخبات إسبانيا (1992-1998)، صربيا (2006-2007) والكاميرون (2010-2011) وأندية إسبانية كأتلتيك بيلباو، إسبانيول، أتلتيكو مدريد، ريال سوسييداد وريال بيتيس، إضافة إلى أوليمبك مارسيليا الفرنسي.

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تبدأ تصفيات كأس العالم في سبتمبر المقبل بدلا من يونيو الجاري، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التأجيل لأسباب تسويقية، وليس بسبب جائحة «كورونا»، كما أشيع في بداية القرار، وأشار «فيفا» إلى أن القرار الذي اتخذ بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، جاء نتيجة لتأثيرات الجائحة، وكان من المقرر أن تقام مباريات المجموعات العشر، التي تضم كل منها أربعة فرق على جولتين من المباريات، في الفترة من 5 إلى 14 يونيو، وجولتين أخريين في كل من سبتمبر وأكتوبر المقبلين، غير أن «فيفا» وافق على تأجيل الجولتين الأخيرتين إلى شهر نوفمبر، حيث يشارك المنتخب الوطني الليبي في تصفيات المجموعة السادسة بجانب مصر وأنغولا والغابون، وسيلعب أوائل المجموعات العشر جولة فاصلة تم تأجيلها من نوفمبر إلى مارس 2022، وسيشارك الفائزون الخمسة في نهائيات مونديال 2022.

كلمنتي يعود لمنتخب ليبيا بعد 5 سنوات من فسخ عقده

المثير أن عودة الإسباني كلمنتي لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم، جاءت بعد خمس سنوات من فسخ عقده، تلك الفترة التي شهدت شكواه بجانب البرازيلي ماركوس باكيتا ضد اتحاد الكرة الليبي، للمطالبة بمستحقاتهما المالية القديمة، والتي وصلت إلى أكثر من 2 مليون يورو، بعد أن تسبب التراكم في زيادة الغرامات، ليتم دفع مستحقاتهما عن طريق محكمة «فيفا» التي كادت تعصف بكرة القدم الليبية، بسبب ديون كلمنتي وباكيتا مدربي المنتخب السابقين، كما كان لكلمنتي بعض المشاكل مع الوضع الداخلي في ليبيا، حيث رفض التواجد لمتابعة اللاعبين عن قرب، مفضلا البقاء في بلاده، والمتابعة عن بعد، بسبب الوضع السياسي وقتها. درب ماركوس باكيتا المنتخب الليبي من العام 2009 حتى 2011، وطالب بـ650 ألف يورو فقط، قبل أن تتفاقم قضيته ليصبح الرقم مليونا و200 ألف يورو، بسبب التأخر في معالجة الموضوع، وتعاقب ثلاثة رؤساء عليه في اتحاد الكرة دون حل جذري إما بالدفع وإنهاء الأزمة، أو بالتفاوض السلمي للحصول على مخالصة كتابية تنهي الأزمة إلى الأبد، بينما تمسك كلمنتي بمليون يورو، مبديا قبول التفاوض على المبلغ وتقليله تقديراً منه للشعب الليبي، ليدفع عدم معالجة القضية الثنائي الأجنبي لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتصبح الكرة الليبية مهددة بالتجميد، حال إنفاذ «فيفا» القانون، لكن في 18 يناير 2018، انتهت قضية الديون نهائيا، بعد تدخل مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة ليسدد القيمة، وقدرها 2.164 مليون يورو، قبل يوم 22 يناير من نفس العام والمحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل عدم تجميد نشاط كرة القدم الليبية.

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بات كلمنتي رجل المرحلة المقبلة مع انتهاء مرحلة المدرب المونتينغري زوران التي لم تدم طويلا، وذلك عقب إخفاقه في قيادة «فرسان المتوسط» خلال نهائيات «شان» وتصفيات «كان» الأخيرة، وستكون مباراة المنتخب أمام السودان أول اختبار للمدرب الجديد القديم، على أن يكون التحدي الأكبر والاختبار الأهم أمامه هو تصفيات كأس العالم، وتسلم كلمنتي مهمة تدريب منتخب ليبيا لأول مرة خلال شهر نوفمبر العام 2013، وهو أول مدرب يمثل المدرسة التدريبية الإسبانية في الكرة الليبية، واستهل مسيرته مع المنتخب بخوضه سلسلة من المباريات الودية الدولية، استعداداً لنهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان» بجنوب أفريقيا العام 2014، حيث خاض المنتخب تحت قيادته أربع مباريات ودية دولية أمام كل من منتخبات النيجر وبنين ومالي وموزمبيق، وحقق أول انتصار مع المنتخب في ثاني مباراة ودية له كانت أمام منتخب بنين بهدف لصفر، ثم قاد المنتخب في نهائيات «شان» بملاعب جنوب أفريقيا، والتي توج خلال «فرسان المتوسط» بطلا لها عقب فوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح، ثم تولى قيادة المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا التي غادرها مبكرا أمام منتخب رواندا، عقب تعادله سلبيا دون أهداف وخسارته إيابا بثلاثية.

عاد كلمنتي ليقود المنتخب في تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين العام 2015 التي غادر منافساتها بعد أن حل ثالثا، وأخيرا في التصفيات خلف منتخبي المغرب وتونس، كما قاد المنتخب في تصفيات أفريقيا للمرة الثانية وجاء ثالثا في مجموعته التي تصدرتها المغرب والرأس الأخضر، وحلت ساوتومي رابعا، كما قاد المنتخب خلال تصفيات كأس العالم وتأهل لدور المجموعات عقب إقصائه منتخب رواندا من الدور التمهيدي، حيث قاد الفريق ضمن دور المجموعات لتصفيات المونديال أمام منتخبات الرأس الأخضر والكونغو الديمقرطية وتونس، وكانت مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية التي خسرها المنتخب برباعية، والتي جرت في الثامن من شهر أكتوبر العام 2016 آخر مباراة للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني خافيير كلمنتي.

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا. (الإنترنت)