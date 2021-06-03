الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة الكاملة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 03 يونيو 2021, 08:51 مساء
الاتحاد المصراتي. (إنترنت)

جرت اليوم الخميس أربع مباريات في أربعة ملاعب، هي: طرابلس ومصراتة وسرت وشيخ الشهداء، من الأسبوع الـ12 بالدوري الليبي الممتاز من مرحلة الإياب.

وجاءت نتائج هذه المباريات كالتالي:

في ملعب طرابلس شهد لقاء المحلة والأهلي طرابلس، وانتهت هذه المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح الأهلي طرابلس رصيده 24 نقطة والمحلة أصبح رصيده 16 نقطة.

وفي ملعب مصراتة شهد هذا الملعب لقاء الاتحاد المصراتي وضيفه فريق الشط، وانتهت هذه المباراة بفوز الاتحاد المصراتي الذي يواصل سلسلة انتصارته بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما وليد حسن وعبدالله الشافعي.

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد المصراتي رصيده إلى النقطة 23 في الترتيب الثالث في المجموعة الثانية، بينما بقي الشط في قاع ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

وفي ملعب سرت جمع، فاز خليج سرت على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، سجله المحترف الجديد الغيني فودي.

بهذه النتيجة رفع فريق خليج سرت رصيده إلى النقطة 15 نقطة، بينما بقي فريق التعاون بنفس رصيده السابق ثماني نقاط.

وفي ملعب شيخ الشهداء شهد هذا الملعب الأخضر وضيفه الصداقة، وانتهت بفوز الأول بنتيجة هدف دون مقابل، سجله اللاعب حسن عباس.

بهذه النتيجة وصل فريق الأخضر إلى النقطة 27  في المركز الثالث حاليا، بينما بقي الصداقة بنفس رصيده السابق 11 نقطة.

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