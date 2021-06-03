وزير الرياضة يشيد باللجنة المشكلة لإعداد مسودة قانون عام الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 03 يونيو 2021, 07:20 مساء
رضوان أبوليفة، مقرر لجنة إعداد مسودة قانون عام الرياضة الليبية. (إنترنت)

أعلن رضوان أبوليفة، مقرر لجنة إعداد مسودة قانون عام الرياضة الليبية انطلاق اجتماعات اللجنة بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفى، ووكيل شؤون الأندية جمال أبونوارة، وذلك في أول اجتماع بمقر الوزارة.

وأوضح أبوليفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوسط الرياضي استبشر بهذه الخطوة المهمة لإنجاز قانون عام جديد ومواكب للتطور الرياضي بعد عقود طويلة عن القانون السابق.

وقال إن وزير الرياضة أشاد باللجنة المشكلة من 22 عضوا، وثقته الكاملة في كل الأعضاء مؤكدا أنهم في تحدي القانون لإنجاز هذا المشروع، وبعد ذلك عرضه على الجهة التشريعية بالبلاد لإنهاء الفوضى في التشريعات الرياضية الليبية التي أربكت العمل لسنوات وأثرت سلبا على المسيرة الرياضية.

وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية. (إنترنت)
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