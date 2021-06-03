عمومية السلة تجدد ثقتها في برغش رئيسا لولاية جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 03 يونيو 2021, 06:49 مساء
فؤاد برغش. (إنترنت)

جددت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة السلة، اليوم الخميس، ثقتها في فؤاد برغش، لولاية رئاسية ثانية حتى العام 2025.

وفازت قائمة برغش في الانتخابات التي جرت، صباح اليوم، بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس بحصولها على 40 صوتا مقابل 18 صوتا لمنافسه علي بن شعبان.

وجاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد السلة، برئاسة فؤاد برغش، ونائبه صالح الجماعي والأمين العام جمال مفتاح، وأمين الصندوق محمد أبولقاسم الفقي، وعضوية فرج السنوسي السوداني وخالد سالم رحومه، وعمران شبش ووفاء الأحول.

أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة خميس آدم محمد وعضوية عبدالمنعم سوف الجين وأحمد الطويل.

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