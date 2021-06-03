ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا

منافسات سابقة في كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

أكد رئيس مكتب الإعلام باتحاد كرة القدم المصغرة، محمد الجويلي، مشاركة ليبيا، في بطولة أفريقيا الثانية لكرة القدم المصغرة، والتي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 7 إلى 18 يوليو المقبل.

وأضاف جويلي، على صفحة الاتحاد على «فيسبوك»، أن البطولة ستشهد مشاركة 16 منتخبا، وهم: «ليبيا، نيجيريا، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، زامبيا، رواندة، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، بنين، جيبوتي، الصومال، جنوب أفريقيا، غانا، والسنغال».

يذكر أن الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة حدد 9 يونيو الحالي، موعدا لإجراء القرعة، وستوزع الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات تتصدرها منتخبات نيجيريا المستضيف، وكوت ديفوار حامل اللقب، والسنغال الوصيف، وتونس صاحبة المركز الثالث.