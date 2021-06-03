ليبيا في منظومة دولي الترايثلون

لاعبو ليبيا في منظومة دولي الترايثلون. (إنترنت)

أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي الترايثلون، حسين بن مولاهم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن ليبيا شاركت بثلاثة لاعبين في دولية الترايثلون المفتوحة إلى جرت بمدينة الحمامات التونسية في فئة الشباب.

وأوضح مولاهم أن اللاعبين، هم: عبدالمجيد قدور، وسند بن سعيد، وباللاعب أحمد الصنده، في مسابقة تحت 23 عاما، مضيفا أن المشاركة كانت إيجابية، وتم اعتمادهم في منظومة الاتحاد الدولي للترايثلون، وأيضا الدخول في التصنيف الدولي والأفريقى في فئة الشباب.

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة رياضيين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسوريا والبحرين، حيث تعد المشاركة في هذه البطولة الأولى للترايثلون الليبي، بعد أربع سنوات من التوقف.