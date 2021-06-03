شاهد مواجهة الأهلي طرابلس والمحلة في الدوري الممتاز.. بث مباشر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 04:50 مساء

تتواصل، مساء اليوم الخميس، مباريات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم، على صعيد مباريات فرق المجموعة الثانية، حيث يشهد ملعب طرابلس الدولي مباراة جوار تجمع فريق الأهلي طرابلس والمحلة.

ويحتل فريق الأهلي طرابلس المرتبة الثانية، برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، فاز في ست وتعادل في خمس، وله 12 هدفا وعليه أربعة، بينما يحل فريق المحلة في المرتبة السادسة، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، فاز في ثلاث وتعادل في ست، وله تسعة أهداف وعليه هدفان.

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