اليوم.. 5 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 03 يونيو 2021, 01:27 مساء
مباراة سابقة بالدوري الليبي. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع خمس مباريات في الدورى الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب سرت الخليج يستضيف التعاون فريق الخليج سادس المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، والتعاون تاسعا بثماني نقاط.

وبملعب البيضاء يلعب فريق الأخضر رابع المجموعة الأولى بـ24 نقطة أمام الصداقة صاحب الترتيب السابع بـ11 نقطة.

وبملعب بنينا، يواجه التحدي خامس الأولى بـ16 نقطة، نظيره الأنوار آخر المجموعة الأولى بست نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يشهد ملعب طرابلس لقاء المحلة سابع المجموعة الثانية بـ12 نقطة، أمام الأهلي طرابلس ثاني المجموعة بـ23 نقطة.

وعلى ملعب مصراتة الاتحاد المصراتي ثالث المجموعة بـ18 نقطة، يستضيف الشط آخر المجموعة بسبع نقاط. 

وغدا الجمعة على ملعب البيضاء شباب الجبل عاشر الأولى بسبع نقاط، يتبارى مع دارنس ثامن المجموعة بتسع نقاط.

وعلى ملعب طرابلس يواجه فريق الوحدة الذي يقع في الترتيب الـ11 برصيد ثماني نقاط، أبوسليم عاشر الترتيب برصيد تسع نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
إسبانيا تسهم في آلية التحقق من وقف إطلاق النار.. وتدعم الانتقال وإعادة الإعمار ...
ليبيا
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بعقد الانتخابات الرئاسية ...
ليبيا
باشاغا يدعو إلى انتخاب الرئيس مباشرة ويدافع عن قائمته مع عقيلة صالح في جينيف
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشميع.. هكذا تحافظ على سيارتك من الخدوش والأتربة