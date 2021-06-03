اليوم.. 5 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم

مباراة سابقة بالدوري الليبي. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع خمس مباريات في الدورى الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب سرت الخليج يستضيف التعاون فريق الخليج سادس المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، والتعاون تاسعا بثماني نقاط.

وبملعب البيضاء يلعب فريق الأخضر رابع المجموعة الأولى بـ24 نقطة أمام الصداقة صاحب الترتيب السابع بـ11 نقطة.

وبملعب بنينا، يواجه التحدي خامس الأولى بـ16 نقطة، نظيره الأنوار آخر المجموعة الأولى بست نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يشهد ملعب طرابلس لقاء المحلة سابع المجموعة الثانية بـ12 نقطة، أمام الأهلي طرابلس ثاني المجموعة بـ23 نقطة.

وعلى ملعب مصراتة الاتحاد المصراتي ثالث المجموعة بـ18 نقطة، يستضيف الشط آخر المجموعة بسبع نقاط.

وغدا الجمعة على ملعب البيضاء شباب الجبل عاشر الأولى بسبع نقاط، يتبارى مع دارنس ثامن المجموعة بتسع نقاط.

وعلى ملعب طرابلس يواجه فريق الوحدة الذي يقع في الترتيب الـ11 برصيد ثماني نقاط، أبوسليم عاشر الترتيب برصيد تسع نقاط.