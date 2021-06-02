انطلاق إياب الدوري الممتاز: السويحلي يتخطى المدينة.. ورفيق يفوز على الأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 يونيو 2021, 11:14 مساء
فريق السويحلي. (إنترنت)

انطلقت مساء اليوم، مباريات الأسبوع الثاني عشر (مرحلة الإياب) من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، بإقامة مباراتين من المجموعة الثانية.

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

في ملعب طرابلس، شهد مباراة المدينة وضيفه فريق السويحلي، وانتهت بفوز فريق السويحلي بهدف دون رد سجله محترفه الجديد العاجي اباكي، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع السويحلي رصيده إلى 18 نقطة، من 12 مباراة، أما فريق المدينة بقي بنفس رصيده السابق 14 نقطة.

وفي ملعب صبراتة حقق فريق رفيق فوز على جارة فريق الأولمبي الزاوية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف رفيق كل من وائل صديرة وعمر الشاعري والمحترف ماتوبا، وسجل هدف الأولمبي عبدالمهمين أكرواع.

بهذه النتيجة رفع فريق رفيق رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، بينما بقي الأولمبي بنفس رصيده السابق 11 نقطة.

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