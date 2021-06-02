الأهلي بنغازي يحسم صدارة الذهاب بعد الفوز على نجوم أجدابيا

الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

اختتم فريق الأهلي بنغازي مبارياته المؤجلة في مرحلة الذهاب، بالفوز على نظيره نجوم أجدابيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء بملعب شهداء بنينا، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين، سلبيا دون أهداف، ولكن في الشوط الثاني استطاع اللاعب إبراهيم أبو دبوس تسجيل ثنائية فريقه، الهدف الأول جاء في الدقيقة 47، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد نجوم أجدابيا عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.