الأهلي بنغازي يفقد 4 من لاعبيه أمام نجوم أجدابيا

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

تأكد غياب 4 عناصر مؤثرة عن نادي الأهلي بنغازي، عندما يواجه نجوم أجدابيا، اليوم الأربعاء، في آخر مباراة بالمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز.

وذكرت الصفحة الرسمية للأهلي بنغازي على «فيسبوك»، أن المهاجم محمد التاورغي سيغيب عن الفريق لفترة من ستة إلى سبعة أسابيع، بسبب إجراء عملية بمشط القدم.

وسيغيب المدافع حامد الثلبة بسبب إصابة عضلية ستبعده لمدة تتراوح بين 14 و21 يومًا، كما سيكون المعتصم التايب، خارج حسابات الفريق لفترة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لإجراء العلاج الطبيعي.

كما سيبتعد المهاجم الشاب علي مرعي، عن الأهلي بنغازي لتعرضه لوعكة صحية.

وقامت صفحة الأهلي بنغازي بتحفيز اللاعبين قائلة: «عودوا إلينا أقوياء يا رجال، تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل».

ويتصدر الأهلي بنغازي فرق المجموعة الأولى وتنقصه مباراة واحدة، سيلاقي خلالها نجوم أجدابيا اليوم الأربعاء.

وجمع الفريق 28 نقطة ويتصدر بفارق الأهداف عن النصر صاحب ذات الرصيد.