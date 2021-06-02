عضو تدريس التربية البدنية بمصراتة: أسعار الدراجات في ليبيا حجر عثرة

جمال أبوالنور (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة مصراتة جمال أبوالنور، أن الدعوة لإقامة نشاط للعبة الدراجات بشكل متواصل وتشجيع الناس على ممارسة هذه الرياضة شيء ممتاز، لكن أسعار الدراجات في ليبيا لا تساعد شريحة كبيرة على اقتنائها وجعلها سلوكا يوميا.

وأضاف أبوالنور، في تصريح خاصة له إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء: «هناك ثقافات يجب أن نرسخها بقوة مثل ثقافة ركوب الدراجة، وعلى الإعلام أن يلعب دور في ذلك، وأنا مع الدعوات التي أطلقها الكثيرون بأن تتم إقامة يوم مفتوح للدراجات في شوارع ليبيا الرئيسية، وبرعاية وزارة الرياضة، ودعم من يرغبون في اقتناء الدراجات».