الزاوية تستضيف ورشة عمل حول المنشطات الرياضية

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تعتزم المنطقة الثالثة باللجنة الليبية لمكافحة المنشطات وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية إقامة ورشة عمل تثقيفية حول المنشطات الرياضية والتي تستهدف كل المدربين والمساعدين والإداريين والمرافقين الطبيين والمعالجين الرياضيين للفرق الرياضية الفردية والجماعية وصالات اللياقة البدنية والصحية بالمنطقة الغربية.

وذكر رئيس المنطقة الدكتور إبراهيم كساب أن الورشة ستقام بمسرح نادي الأولمبي بالزاوية في تمام الساعة العاشرة والنصف، صباح الأحد المقبل، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية.

سبق وأعلن رئيس اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات، محمد الفقي، قيام اللجنة قريبا بأخذ عينات لعمل اختبار منشطات كإجراءات احترازية للرياضيين الليبيين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو المقبل وعددهم ستة رياضيين.

وقال الفقي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» السبت، «إن اللجنة تنتظر الدعم المالي للقيام بهذه الخطوة، في ظل غياب دعم مالي للجنة التي تعاني من غياب ميزانية سنوية، خصوصا أن العينات مكلفة ماديا، ويتم إجراؤها خارج البلاد في معامل معتمدة دوليا».