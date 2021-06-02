«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 02 يونيو 2021, 01:38 مساء
الأهلي بنغازي أمام شباب الجبل في الدوري (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تنطلق، اليوم الأربعاء، أولى مباريات مرحلة الإياب للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم، وتحديدا مباريات الأسبوع الـ12، بمباراتين في المجموعة الثانية، فعلى ملعب طرابلس، يستضيف فريق المدينة نظيره السويحلي، وعلى ملعب صبراتة، يشهد لقاء الجارين رفيق والأولمبي.

الخميس
وغدا الخميس، يتجدد الموعد مع خمس مباريات في المجموعة الأولى، خليج سرت يستضيف التعاون، وعلى ملعب البيضاء الأخضر يلتقي الصداقة، وعلى ملعب بنينا التحدي يلتقي الأنوار.

وفي المجموعة الثانية، وعلى ملعب طرابلس، يقام لقاء المحلة مع الأهلي طرابلس، وعلى ملعب مصراتة الاتحاد المصراتي يستضيف الشط.

الجمعة
يشهد الجمعه المقبل، لقاء على ملعب البيضاء، شباب الجبل يتبارى مع دارنس، وعلى ملعب طرابلس، الوحدة يلتقي أبوسليم.

السبت
يستضيف نجوم أجدابيا فريق النصر، وبملعب بنينا تقام قمة الأسبوع وتجمع الهلال مع الأهلي بنغازي.

الأحد
في أخر مباريات الأسبوع 12 على ملعب الخمس، ويشهد لقاء الاتحاد والخمس.

ترتيب المجموعة الأولى
يتصدر الأهلي بنغازي برصيد 28نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، تقام اليوم الأربعاء، أمام نجوم أجدابيا، يليه النصر بـ28، الهلال 26، الأخضر 24، التحدي 16، خليج سرت 12، الصداقة 11، دارنس 9، التعاون 8، شباب الجبل 7، نجوم أجدبيا 6، الأنور 6 نقاط أيضا.

ترتيب المجموعة الثانية
يتصدر الاتحاد برصيد 25 نقطة، يليه الأهلي طرابلس 23، الاتحاد المصراتي 18، الخمس 15، السويحلي 15، المدينة 14، المحلة 12، الأولمبي 12، رفيق 10، أبوسليم 9، الوحدة 8، الشط 7 نقاط.

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