بيت المال: دول عدة طلبت المشاركة في بطولة ليبيا الدولية للفنون القتالية

تجمع للاتحاد الليبي للتايكواندو (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» محمد بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة دولية في أغسطس المقبل في استعراض فنون الألعاب القتالية، وذلك بالتعاون مع المنظمة الليبية للرياضات القتالية، تحت شعار «ليبيا تجمعنا».

وأضاف بيت المال أن قاعة الجودو بطرابلس شهدت، أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا، بحضور مسؤولي عدد من رياضات الدفاع عن النفس بالاتحادات الرياضية المعتمدة رسميا، ومن بينها، الجودو والتايكواندو «ITF» والووشو والكيك بوكسنغ والتايكواندو «WTF» والابكيدو هابكيدو جوجوستو والكاراتيه جينرال.

وأكمل بيت المال أن عدة دول أبدت رغبتها المبدئية في المشاركة، من بينها مصر وتونس والمغرب وفرنسا وتونس والجزائر ومالي وفلسطين وسوريا، على أن يتم تشكيل اللجنة العليا للبطولة ولجنة التحكيم والاستقبال.

واختتم بيت المال حديثه، قائلا: «نناشد وزير الرياضة عبدالشفيع الجوفي بدعم البطولة وتوفير متطلباتها حتى نضمن خروج الحدث بشكل جيد».

اجتماع للاتحاد الليبي للتايكواندو (إنترنت)