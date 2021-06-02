الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 يونيو 2021, 11:43 صباحا
محمد البنداق (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت الرياضة الليبية، أمس الثلاثاء، رئيس الاتحاد الليبي السابق للتايكواندو محمد البنداق، حيث يعد أحد الشخصيات الرياضية البارزة في الرياضة الليبية، الذي رحل بعد صراع مع فيروس «كورونا» في إحدى مصحات تونس.

البنداق أحد الشخصيات الرياضية المشهود لها بالكفاءة، وكان قد تقلد منصب رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو في 2008، ونجح في استضافة بطولة أفريقيا لأول مرة في ليبيا آنذاك.

شغل حتى وفاته منصب نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للتايكواندو، والذي جاء بالتكليف تقديرا لجهوده في خدمة لعبة التايكواندو، كما كان البنداق أحد أبرز المرشحين لتولي وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية.

وقد نعت اللجنة الأولمبية الليبية الفقيد والعديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية والأندية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

محمد البنداق (أرشيفية : الإنترنت)
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