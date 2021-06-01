تفاصيل اجتماع اتحادات المنطقة الأفريقية الأولى للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 11:27 مساء
اجتماع اتحادات المنطقة الأفريقية الأولى للسباحة. (إنترنت)

اجتمع أمس الإثنين عن بعد عبر تطبيق زووم، زوهير المفتي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة، مع روؤساء اتحادات المنطقة الأفريقية الأولى للسباحة، وهم ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري، وعصمان القنين رئيس الاتحاد الليبي، وعبدالهادي بالحسن رئيس الاتحاد التونسي، ومحمد بوغادو رئيس الاتحاد الجزائري وإدريس حسان رئيس الاتحاد المغربي.

وتم خلال الاجتماع حسب صفحة الاتحاد بحت استراتيجية الاتحاد الأفريقي للسباحة عن الفترة 2021-2024 في منظور الـCANA.

كما تم مناقشة الاهتمام بتوحيد وتطوير نمط الألعاب المائية والنزاهة والقيم والعلاقات والمسؤوليات والسلبيات وصعوبة تطوير السباحة، ودعم وتطويرالسباحين ودعم و تطوير الدورات التأهيلية للحكام والمدربين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطوير بطولات المناطق بإقامة دورات للاستراتيجية وتكييف العلاقات، ودعم جميع الألعاب والاتحادات، ودعم الدورات الإدارية للتواصل وتوحيد اللوائح بما يتماشى مع FINA وCANA، وتوجيهات بتطوير كرة الماء الأفريقية ودعم لإنشاء مسابح أولمبية ونصف أولمبية، والاستحقاقات الأفريقية المقررة والمنتظرة.

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