المدينة يستضيف السويحلي والأولمبي يلتقى رفيق في افتتاح إياب الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 10:54 مساء
مباراة الأهلي طرابلس الودية أمام الأولمبي (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تنطلق غدًا الأربعاء 2 يونيو، أولى جولات مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراتي الافتتاح، يستضيف المدينة، نظيره السويحلي، على ملعب طرابلس، ويشهد ملعب صبراته لقاء الجارين رفيق أمام نظيره الأولمبي.

والخميس 3 يونيو، سيتجدد الموعد مع خمس مباريات في المجموعه الأولى خليج سرت يستضيف التعاون، وعلى ملعب البيضاء، الأخضر يلتقى الصداقة، وبملعب بنينا التحدي يلتقى الأنوار.

وفي المجموعة الثانية، يشهد ملعب طرابلس لقاء بين المحلة مع الأهلي طرابلس، وعلى ملعب مصراتة الاتحاد المصراتي يستضيف الشط.

والجمعه 4 يونيو، على ملعب البيضاء يواجه فريق شباب الجبل نظيره دارنس، وعلى ملعب طرابلس الوحده يلتقى أبوسليم.

والسبت 5 يونيو، نجوم أجدابيا يستضيف النصر وبملعب بنينا قمة الأسبوع تجمع بين مباراة الهلال والأهلي بنغازي.

الأحد 6 يونيو، في آخر مباريات الأسبوع 12، ملعب الخمس سيشهد لقاء الاتحاد والخمس.

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