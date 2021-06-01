المدينة يقدم مدربه أربيش وصفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

عبدالحفيظ أربيش (أرشيفية - إنترنت)

تنظم إدارة نادي المدينة مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بمقر النادي في طرابلس الكائن بشارع عمر المختار في تمام الساعة الرابعة مساء.

وسوف يتم خلال المؤتمر الصحفي تقديم مدرب الفريق الأول عبدالحفيظ أربيش، الذي تسلم قبل أيام مهمة تدريب الفريق الأول مع تقديم الصفقات الجديدة من الرياضيين الجدد المحليين والمحترفين.

وقد وجهت إدارة النادي الدعوة إلى كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي لتغطية الحدث الرياضي.

يشار إلى أن نادي المدينة مر في الفترة الماضية بفترة فراغ إداري، ما أثر على أداء الفريق الأول الذي يوجد حاليا في الترتيب السابع برصيد 14 نقطة.

شعار المدينة (أرشيفية - إنترنت)