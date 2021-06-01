شباب باب البحر في زيارة للحكم الدولي الجربي

شباب باب البحر في زيارة للحكم الدولي الجربي (فيسبوك)

قامت مؤسسة شباب باب البحر بالمدينة القديمة بزيارة خاصة إلى بيت الحكم الدولي المتقاعد خالد الجربي، للاطمئنان على سلامته بعد العملية الجراحية التي أجراها في الأيام الماضية.

زار الجربي كلا من عبداللطيف قدور من جمعية شباب المدينة القديمة، وعادل البيباص أمين صندوق الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وعصمان القنين رئيس الاتحاد العام للسباحة، وحسن بن طاهر مدير إدارة العلاقات باللجنة الأولمبية، وبدر الشريف أمين صندوق اللجنة الأولمبية الليبية، وعبدالرؤوف الزوبطي أمين سر اللجنة الأولمبية وعياد العشيبي إعلامي وعبدالسلام العجيلي من جمعية شباب باب البحر.

وقد تم خلال الزيارة تكريم الحكم الدولي خالد الجربي من قبل الجمعيات والشخصيات الرياضية.

ويعد الحكم الدولي خالد الجربي من حكام النخبة في ليبيا، وقد سبق له أن قاد العديد من المباريات الدولية والمحلية، وقد مر الفترة الماضية بوعكة صحية أجرى خلالها عملية جراحية كللت بالنجاح.