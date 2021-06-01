فتح باب التسجيل في مسابقة كرة الصالات وسط ضوابط جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 02:59 مساء
جانب من مباراة سابقة في كرة الصالات (المركز الإعلامي)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار حدد فيه بداية تسجيل الفرق المشاركة في مسابقة كرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي 2020/2021 بداية من اليوم الثلاثاء، الأول من يونيو الجاري، ويتواصل لمدة 15 يوما، وذلك وفق الضوابط.

يسمح لكل فريق بتسجيل ثمانية عشر لاعبا كحد أقصى، على أن يكون الحد الأدنى، عند تقديم قائمة الفريق الأولية عشرة لاعبين، ويجوز للفريق الاستكمال خلال الفترة المحددة للتسجيل.

يجوز للأندية التعديل أو الإضافة، قبل انتهاء فترة التسجيل، مع تقديم المستندات للاتحاد الفرعي المختص بالإشراف على المرحلة الأولى للمسابقة.

وتتولى الاتحادات الفرعية الإشراف والتنظيم على المراحل الأولية، وتسجيل اللاعبين، وإصدار البطاقات الرياضية للاعبي الفرق المشاركة الواقعة في نطاق اختصاصها، على أن تحال نسخة من استمارات التسجيل بعد اعتمادها، إلى لجنة كرة القدم داخل الصالات.

تمنح فترة تسجيل استثنائية، مدتها ثلاثة أيام، بعد انتهاء فترة التسجيل مباشرة، للاعب الذي يثبت عدم إدراجه ضمن قائمة ناديه، خلال الفترة المحددة للتسجيل.

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