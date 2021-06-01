طرابلس تحتضن نهائي كأس القدم المصغرة

الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يعقد اجتماعا (أرشيفية - إنترنت)

عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة اجتماعا مطولا، بقاعة فندق سفاري بمصراتة، برئاسة رئيس الاتحاد حسين الطويلب، وبحضور أعضاء الاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد، نوقشت فيه جملة من المواضيع، من بينها تقييم عمل الاتحاد العام فى الفترة السابقة وأيضا الصعوبات التي تواجه اللعبة.

وتم تحديد السبت 19 يونيو موعدا للمباراة النهائية لكأس ليبيا للقدم المصغرة بمدينة طرابلس، وتم أيضا الاتفاق على فتح باب الانتساب للأندية الجديدة بداية من الأول من أغسطس المقبل، ولمدة شهر واحد، وفتح باب القيد والتسجيل بداية من أول سبتمبر المقبل، ولمدة شهر واحد، وشكلت في الاجتماع لجنة لدراسة لوائح الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، وسيتم عرضها على الأندية في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.

واتفق أيضا على إقامة دورات تدريبية خاصة لإعداد الحكام الجدد وإقامة ملتقيات للحكام ودورة تدريبية للمدربين.