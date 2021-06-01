منظمة «بيدق سالك» تنظم بطولة شطرنج في حب فلسطين

منظمة «بيدق سالك» تنظم بطولة في الشطرنج (إنترنت)

أكد رئيس منظمة «بيدق سالك» للشطرنج، هاشم النعمي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة من أجل فلسطين في الشطرنج الخاطف، السبت المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمة وفاء للإغاثة والتنمية، باستضافة دار الثقافة والفنون والتراث بمنطقة ميزران، بطرابلس.

البطولة تقام تحت شعار «القدس يجمعنا»، والبطولة بزمن «3 دقائق + 2 ثانية» عن كل نقلة لكل لاعب، والاشتراك فيها رمزي وبقيمة عشرة دنانير.

ويحصل البطل على كأس وميدالية ذهبية، والترتيبان الثاني والثالث أيضا سيحصلان على ميدالية، لكل منهما، وستمنح للمشاركين هدايا تذكارية من فلسطين.

يشار إلى أن العدد المطلوب 50 لاعبا، والراغبون في التسجيل، عليهم التواصل على الرقم التالي: 0927535274.