الرياضة الليبية تودع رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق محمود الهمالي

الراحل محمود الهمالي الأول من اليمين (أرشيفية - إنترنت)

ودعت الأسرة الرياضية الليبية رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق محمود الهمالي، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 75 عاما.

ولد الهمالي بمدينة طرابلس 1946، وهو أحد ركائز اللعبة كما اندمج بها وبمرحلتها الثانية العام 1967، وبدأ حياته الرياضية مع ألعاب القوى بنادي الوحدة.

في العام 1977 التحق بدورة تحكيم في رياضة رفع الأثقال وتخرج فيها بتفوق، وشارك في إدارة مباريات البطولات المحلية، وتحصل على حكم محلي وحكم دولي في لعبة الأثقال.

شارك حكما في العديد من البطولات الخارجية، من بينها دورة الصداقة الخامسة بتونس والبطولة العربية بلبنان، ودورة الألعاب الأفريقية بمصر.



ترأس الهمالي الاتحاد الليبي لرفع الأثقال في ثمانينات القرن الماضي، وتولى أيضا منصب الأمين العام للاتحاد العربي لرفع الأثقال.

رثاه رئيس الاتحادين العربي والليبي لرفع الأثقال سابقا الصديق المصراتي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلا: «هربت الكلمات.. وتلاشت العبارات.. الله الله الله.. لكل أجل كتاب.. وداعا محمود المبروك الهمالي، لقد كنت الرفيق والصديق والأخ.. رفيق الدرب والكفاح والعمل.. ستبقى بصمتك خالدة في تاريخ لعبة رفع الأثقال.. رحمك الله وأحسن مثواك.. إنا لله وإنا إليه راجعون».