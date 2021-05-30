الأهلي بنغازي يتصدر الدوري برباعية نظيفة في شباب الجبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 مايو 2021, 08:27 مساء
الأهلي بنغازي يتصدر الدوري (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يواصل فريق الأهلي بنغازي تحقيق النتائج الإيجابية، حيث اجتاز اليوم الأحد، منافسه فريق شباب الجبل برباعية نظيفة،  في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بثنائية  للمدافع أبوبكر أبوعقلية في الدقيقة 17 والدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وقد اضاع فريق شباب الجبل خلال هذا الشوط فرصتين كادا من خلالهما التسجيل، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي بنغازي هدفين أخرين سجلهما طه الشريف في الدقيقة 50 وجبريل مرسال «زمرينا» من علامة الجزاء في الدقيقة 65، ليصبح الأهلي بنغازي أفضل خط هجوم في المجموعتين بعدما سجل 20 هدفا.

بهذه النتيجة تصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق النصر الذي أصبح في الترتيب الثاني، ويتبقى للأهلي بنغازي مباراة مؤجلة أمام فريق نجوم أجدابيا، وتقام الأربعاء المقبل، أما فريق شباب الجبل رغم الأداء الجيد في المباراة، اختتم مرحلة الذهاب برصيد 7 نقاط في المركزالعاشر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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