تجارب ودية: فوزان للأهلي طرابلس والنصر وتعادل للهلال والمحلة وخسارة للصداقة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 مايو 2021, 06:06 مساء
مباراة الأهلي طرابلس الودية أمام الأولمبي (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت عدة مباريات ودية من فرق الدوري الليبي الممتاز، وذلك استعدادا لمباريات مرحلة الإياب، حيث سعت كل فرق الدوري الممتاز إلى تعزيز صفوفها بعدة لاعبين محترفين ومحليين.

في ملعب الأهلي طرابلس، فاز الأهلي طرابلس وديا على فريق المحلة بهدفين نظيفين سجلهما أنيس السلتو، العائد لصفوف «الزعيم» من الفتح الرباطي المغربي، ومنصور رزق، ولم تشهد المباراة مشاركة اللاعب حسام حسن، المهاجم المصري المعار من ناديه سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

كما لعب الأهلي طرابلس مباراة ودية ثانية مع فريق الأولمبي بالزواية، وفاز بهدف من علامة الجزاء سجله المحترف الجديد للفريق حسام حسن.

وفي مباراة ودية أخرى تعادل المحلة مع الشط إيجابيا بهدف لكل منهما، كما تعادل السويحلي وديا بهدف لمثله أمام فريق أساريا، سجل للسويحلي المحترف العاجي أيكيبي غيزلين، وسجل لفريق أساريا المحترف أوسكار.

وتفوق النصر وديا بهدف دون رد على فريق الوحدة العربية، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمرحلة الإياب، وفي مباراة ودية ثانية للنصر فاز على فريق القيروان بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي النصر كل من محمد جمعة وسالم روما.

خسر فريق الصداقة وديا مع الأفريقي بدرنة بنتيجة هدف دون مقابل، وقد أشرك المدير الفني لفريق الصداقة المهدي بوشاح الإنتدابات الجديدة للفريق، حيث شهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط المالي كانتي، ومواطنه المهاجم عبدولاي، ومشاركة المهاجم إبراهيم المصراتي، والمدافع إبراهيم العييدي، ولاعب الوسط مالك الحاسي.

وتعادل فريق الهلال وديا بهدفين لهدفين أمام فريق القيروان، سجل هدفي الهلال عادل الزوي ومختار سيسي، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمرحلة الإياب.

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