أبومليانة يتوج ببطولة ليبيا للقدم المصغرة وجائزة 30 ألف دينار

منافسات بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

أسدل الستار، أمس السبت، بمصراتة على نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة، وشهدت تتويج نادي أبومليانة بطلا للنسخة الثالثة، برصيد عشر نقاط، لتفوقه في ثلاث مباريات وتعادله في مباراة واحدة.

تحصل أبومليانة على كأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ ثلاثين ألف دينار مقدمة من شركة «لبيانا» للهاتف المحمول، وجاء ثانيا فريق نجوم صرمان، برصيد ثماني نقاط، بعد الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وتوج نجوم صرمان بالميدالية الفضية بالإضافة إلى عشرة آلاف دينار.

وجاء تحدي مصراتة ثالثا، برصيد سبع نقاط، لفوزه في مباراتين وتعادله في مباراة وفقدانه النتيجة في مباراة أخرى، كما احتل المركز الرابع في الترتيب فريق الجامعة السنوسية، برصيد ثلاث نقاط، محققا الفوز في مباراة واحدة، بينما فقد النتيجة في ثلاث مباريات، وجاء خامسا فريق غدوة دون نقاط، لفقدانه لمبارياته الأربع التي خاضها.

توج بجائزة أفضل حارس في النهائيات أكرم الترهوني من نادي أبومليانة، وبجائزة الهداف وأفضل لاعب في النهائيات اللاعب محمد خميس من نادي نجوم صرمان.

منافسات بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

منافسات بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

منافسات بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)