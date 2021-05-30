تنافس قوى بين برغش وبن شعبان في انتخابات اتحاد السلة الليبي

منافسات الأهلي طرابلس في السلة (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تشهد انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي لكرة السلة، التي ستجرى، الخميس المقبل، بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس، تنافسا قويا بين القائمتين.

القائمة الأولى يترأسها رئيس الاتحاد الحالي فؤاد برغش والثانية، برئاسة على بن شعبان، وستشارك 18 ناديا عضوة بالجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة السلة في الجلسة الانتخابية لاختيار المكتب التنفيذي الجديد.

أندية تمثل بخمسة أصوات، وهي: الاتحاد، الأهلي طرابلس، المدينة، اليرموك، الأهلي بنغازي، النصر، المروج، الهلال، التحدي، السلفيوم.



أندية تمثل بصوت واحد فقط، وهي: الشباب والوحدة والجزيرة والأولمبي والاشعاع والأخضر وخالد بن الوليد والصقور.

وستشرف على الانتخابات لجنة، برئاسة خميس آدم محمد وعضوية عبدالمنعم سوف الجين وأحمد الطويل.