العراق بطل العرب في القوس والسهم.. وليبيا سادسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 30 مايو 2021, 04:48 مساء
جانب من منافسات القوس والسهم في العراق (إنترنت)

أسدل الستار، أمس السبت، بساحة الاحتفالات الكبرى بالعاصمة العراقية بغداد، على بطولة كأس العرب للقوس والسهم، وأسفرت المباريات النهائية عن تتويج الزوجي المختلط للقوس المركب الثنائي العراقي فاطمة سعد وإسحاق الدغمان بالميدالية الذهبية، بعد فوزهما على المغربيين شيماء رجا ومحمد ليموني بنتيجة 149/132 نقطة.

كما توجت العراقية فاطمة المشهداني بذهبية القوس المركب سيدات بعد فوزها على مواطنتها نبراس الفكيكي بنتيجة 140/103 نقطة.

وتوج الكويتي عبدالله مال الله بذهبية فردي القوس بعد فوزه على العراقي عبدالله الشيباني بنتيجة 141/138 نقطة، كما توجت تونس بذهبية الزوجي المختلط للقوس المحدب بعد الفوز على المغرب 6/2.

أيضا توجت التونسية رحاب الوليد بذهبية فردي السيدات، بعد فوزها على مواطنتها زينب الهازل 6/0، كما توج  التونسي محمد حماد بذهبية القوس الفردي، بعد فوزه على السوري محمد ذكرك 6/2.

جاء الترتيب العام للفرق ليشهد تتويج العراق بكأس البطولة، برصيد أربع ذهبيات و2 فضية وثلاث برونزيات، وجاءت تونس في الترتيب الثاني، برصيد أربع ذهبيات وواحدة فضية وثالثا الكويت بذهبية واحدة، ورابعا سورية، برصيد ثلاث  فضيات وواحدة برونزية، وخامسا المغرب بقلادتين فضيتين، وسادسا ليبيا بقلادتين برونزيتين، وسابعا اليمن والسودان وكل منهما تحصل على قلادة برونزية واحدة.

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