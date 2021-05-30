الأهلي بنغازي جاهز لضغط النصر والهلال ويلتقي شباب الجبل ضمن المؤجلات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 مايو 2021, 03:34 مساء
الأهلي بنغازي أمام الأخضر (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يلتقي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة، فريق الأهلي بنغازي مع فريق شباب الجبل، على أرضية ملعب شهداء بنينا، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع من مرحلة الذهاب في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتتبقى للأهلي بنغازي مباراة مؤجلة مع فريق نجوم أجدابيا، التي من المقرر أن تقام مساء الأربعاء المقبل، حتى ينتهي فريق «المشوار الطويل» من مؤجلاته، بسبب انشغاله السابق في منافسات بطولة «الكونفدرالية»، قبل أن يودع البطولة الأفريقية من دور المجموعات.

الأهلي بنغازي ينافس في المحموعة الأولى، ويحتل المركز الثالث، برصيد 25 نقطة، خلف النصر والهلال، أما فريق شباب الجبل فرصيده سبع نقاط فقط، ويحتل المركز العاشر.

وكان الأهلي بنغازي فاز في مباراة مؤجلة على فريق الأخضر بنتيجة هدف دون مقابل في آخر ظهور له، الأربعاء الماضي، وسط ترقب لإنهاء مؤجلاته.

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