أبودبرة لـ«بوابة الوسط»: باب مسودة قانون الرياضة مفتوح وليس مقتصرا على الـ22 عضوا

محمد أبودبرة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون عام الرياضة، محمد أبودبرة، أن اللجنة لن يقتصر عملها على 22 عضوا وهم الأعضاء باللجنة، وأن الباب سيكون مفتوحا للجميع لكل الشرائح الرياضية من خلال التعاون مع اللجان العاملة.

وأضاف أبودبرة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «نحاول إنجاز هذا المشروع التاريخي في ثلاثة أشهر، ثم يتم تقديمه لجهة قانونية عليا بالدولة لإبداء الرأي القانوني، ويحال بعد ذلك إلى الجهة التشريعية لإصداره، ونتمنى أن نقدم مسودة مميزة لقانون يعطي دفعة كبيرة للرياضة في ليبيا».

يذكر أن محمد أبودبرة تولى مهام كثيرة في الرياضة الليبية، ومنها رئيس اللجنة الأولمبية في منتصف التسعينات.