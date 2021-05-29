بالصور: الليبي أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في «أفريقية رفع الأثقال»

تتويج الليبي أبوزريبة في «أفريقية رفع الأثقال» (إنترنت)

توج، اليوم السبت، الرباع الليبي أحمد أبوزريبة بثلاث ميداليات في بطولة رفع الأثقال الأفريقية بكينيا، في وزن 86، وجاءت إنجازات البطل أبوزريبة في خطف 150، ونتر 186، والمجموع 336 كلغ.

ونال الرباع الغاني شيرشان ثلاث فضيات خطف 149، ونتر 184، المجموع 333 كلغ، كما توج الرباع الجزائري سالم الباجور بثلاث برونزيات خطف 146، ونتر 176، المجموع 322 كلغ.



وجاء رابع الترتيب الرباع الأوغندي زبير كويو خطف 140، ونتر 170، المجموع 310 كلغ، وخامسا البتسواني سليمان بيكابو خطف 116، ونتر 132، المجموع 248 كلغ، وسادسا الجنوب أفريقي روبين خطف 138، بينما فشل في نتر 165 دون مجموع.

الليبي أبوزريبة في منافسات «أفريقية رفع الأثقال» (إنترنت)

تتويج الليبي أبوزريبة في «أفريقية رفع الأثقال» (إنترنت)