رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس للتايكوندو «itf» يحضر ملتقى أولمبيا

شهاب أبوجعفر (فيسبوك)

حضر رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس للتايكوندو، شهاب أبوجعفر، المنتدى الأولمبي الدولي عبر «زووم» أونلاين، ممثلا عن الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»، تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتمت فيه مناقشة العديد من الأمور التي تهم مصلحة الرياضة والارتقاء بالألعاب الأولمبية.

وتحدث الحاضرون عن الإدارة الرياضية والمنحة الأولمبية التي تمنح كدعم للرياضات الأولمبية من قبل التضامن الأولمبي، وعن آلية الدعم الذي يقدم للاعب الأولمبي، وكذلك دعم المؤسسات الرياضية والدورات الدولية التي تقام للتنمية البشرية، وفتح باب التشجيع نحو الدورات المختلفة على نطاق واسع وفق البرنامج المعد من قبل «الأولمبية الدولية»، كما شارك مندوب الاتحاد ببعض المقترحات الفنية الإيجابية.