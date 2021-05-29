«بوابة الوسط» تستعرض النتائج الكاملة لبطولة العرب للقوس والسهم بمشاركة ليبية

منافسات بطولة العرب للقوس والسهم (إنترنت)

تختتم، اليوم السبت، بالعاصمة العراقية بغداد، بطولة العرب للقوس والسهم، بحضور وزير الرياضة العراقي عدنان درجال ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للقوس والسهم إبراهيم الدوسري، ورؤساء الوفود المشاركة في منافسات كأس العرب للقوس المحدب والقوس المركب للفردي والزوجي المختلط والفرق، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو في يوليو المقبل.

منافسات الرجال

توج بكأس البطولة والميدالية الذهبية الرامي التونسي محمد حماد برصيد 646 نقطة، وضمن تأهله لأولمبياد طوكيو، بعد أن اجتاز الرقم المطلوب 640 بست نقاط، وتوج بالفضية المغربي إسماعيل العلوي برصيد 595 نقطة، وتوج بالميدالية البرونزية السوداني مجاهد آدم من السودان برصيد 592 نقطة.

ظهور ليبي

جاء الليبي صبري شبيبة رابعا برصيد 590 نقطة، وخامسا السعودي نواف قاري 589 نقطة، وسادسا العراقي علي محيي سلمان 588 نقطة، وسابعا السوري محمد ذكرك برصيد 585 نقطة، وثامنا العراقي أحمد شاكر 537 نقطة، وتاسعا الليبي علي الغراري برصيد 532 نقطة، وعاشرا العراقي علي كاظم 525 نقطة.

منافسات السيدات

توجت العراقية رندا سعد بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 559 نقطة، وتوجت بالميدالية الفضية التونسية رحاب الوليد برصيد 550 نقطة، وتوجت السورية خلود فارس بالميدالية البرونزية برصيد 537 نقطة، وجاءت المغربية مريم زخماخ رابعا برصيد 535 نقطة، وخامسا التونسية زينب برصيد531 نقطة، وسادسا العراقية فرح علاء جعفر 470 نقطة، وسابعا العراقية غزوة جميل 411 نقطة، وثامنا المغربية فاطمة الزهراء بو زهار357 نقطة.

القوس المركب

في منافسات القوس المركب للرجال توج بكأس البطولة والميدالية الذهبية الكويتي عبدالله مال الله برصيد 687 نقطة، وجاءت من الثاني إلى الخامس للاعبي العراق، نال الفضية إسحاق الدغمان برصيد 680 نقطة، والبرونزية لعبدالله الشيباني 679 نقطة، ورابعا وليد حميد 651 نقطة، وخامسا عامر متعب 638 نقطة، وسادسا المغربي محمد ليموني 592 نقطة، وسابعا اليمني فيصل الكحلاني 529 نقطة، وثامنا المغربي عبدالحق الجسوسي 379 نقطة.

رقم قياسي

وفي القوس المركب سيدات توجت بالكأس والميدالية الذهبية اللاعبة العراقية فاطمة سعد مسجلة رقما عربيا جديدا 685 نقطة، ونالت الفضية زميلتها زينب النعيمي برصيد 611 نقطة، والبرونزية العراقية أيضا نبراس الفكيكي 599 نقطة، وجاءت رابعا المغربية شيماء رجا برصيد 553 نقطة، وخامسا مواطنتها شادية الأسدي برصيد 503 نقاط، وسادسا السودانية سماح إلياس 459 نقطة، وسابعا اليمنية نهلة الكحلاني من اليمن 323 نقطة.

الزوجي المختلط

توج منتخب المغرب بالترتيب الأول، وجاءت تونس ثانيا، وسورية ثالثا، والعراق رابعا، وفي منافسات الدور الأول للقوس المحدب رجال تفوق محمد حماد من تونس، حيث فاز على الليبي علي الغراري والليبي صبري شنيبة فاز على السعودي نواف قاري، كما فاز العراقي علي محيي إسماعيل على السوداني مجاهد آدم، كما فاز السوري محمد ذكرك على المغربي إسماعيل العلوي، وفي الدور النصف النهائي فاز التونسي محمد حماد على الليبي صبري شنيبة، وتأهل للمباراة النهائية برفقة السوري محمد ذكرك الذي تغلب على العراقي علي محيي إسماعيل.

برونزية العراق

توج بالميدالية البرونزية العراقي علي إسماعيل بعد فوزه على الليبي صبري شنيبة، بمنافسات المركز الثالث، وفي منافسات القوس المركب سيدات فازت العراقية رندا سعد المشهداني على المغربية فاطمة الزهراء بوزهار، كما فاز زينب الهازل من تونس على مريم زخماخ من المغرب، وتغلبت فرح علاء جعفر على السورية خلود فارس، ورحاب الوليد من تونس على العراقية غزوة الجميل.

نصف النهائي

وفي منافسات الدور النصف النهائي فازت التونسية زينب الهازل على العراقية رندا سعد لتتأهل للمباراة النهائية برفقة رحاب الوليد التي تفوقت على فرح علاء جعفر، واكتفت رندا سعد بالمركز الثالث بفوزها على زميلتها فرح علاء جعفر.

مركب رجال

فاز الكويتي عبدالله مال الله على اليمني فيصل الكحلاني، والعراقى وليد حميد على زميله عامر متعب، وفى الدور النصف النهائي فاز الكويتي عبدالله مال الله على العراقى وليد حميد، كما فاز العراقي عبدالله الشيباني على زميله إسماعيل الدغمان الذي حقق الميدالية البرونزية، بعد فوزه على زميله وليد حميد.

مركب سيدات

تأهلت للمباراة النهائية العراقيتان نبراس الفكيكي وفاطمة سعد المشهداني، وتوجت بالميدالية البرونزية المغربية شادية الأسدي والعراقية زينب النعيمي.

يشار إلى أن ساحة الاحتفالات ببغداد ستشهد، اليوم السبت، إقامة المباريات النهائية، وحفل اختتام البطولة التى شهدت مشاركة 37 راميا مثلوا بلدان ليبيا والعراق وتونس والسعودية والمغرب وسورية والسودان واليمن والكويت والجزائر.

منافسات بطولة العرب للقوس والسهم (إنترنت)

منافسات بطولة العرب للقوس والسهم (إنترنت)