أبوزريبة يبدأ حلم ليبيا نحو أولمبياد طوكيو بمنافسة 7 رباعين في «أفريقية رفع الأثقال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 مايو 2021, 03:18 مساء
أبوزريبة جاهز لأفريقية رفع الأثقال (فيسبوك)

يشارك اليوم السبت الرباع الليبي أحمد أبوزريبة في منافسات وزن 96 كلج ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال بكينيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

المنافسة ستكون قوية في الوزن المشارك فيه أبوزريبة، حيث تقع المنافسات بين ثمانية رباعين وهم: الليبي أحمد أبوزريبة، والجزائري سالم الباجور، والغاني أحمد شيرشان، وروبين من جنوب أفريقيا، وسليمان بيكابو من بتسوانا، والأوغندي زبير كوبو، ورباعان من ساحل العاج هما ناكومبي وإيمانويل.

وكان أبوزريبة واصل تدريباته اليومية بصالة نادي السويحلي، تحت إشراف مدربه خليل شنينة، استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا، وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» قال المدرب خليل شنينة: «إن التدريبات متواصلة على فترتين، صباحا ومساء، وأن الرباع أبوزريبة جاهز للبطولة، وسجل خلال التجارب أرقاما جيدة مبشرة للمرحلة المقبلة».

بعثة رفع الأثقال (إنترنت)
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