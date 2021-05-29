عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي

مباراة السويحلي والشط في الدوري (تصوير - وليد أبوتركية)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حزمة عقوبات جديدة، حيث تقرر إيقاف لاعب نادي شباب الجبل حسين صالح عن المشاركة مع فريقه لعدد ثلاث مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 1500 دينار، طبقا للمادة 14 فقرة 5.

أيضا تم إيقاف مرافق فريق الهلال فرحات محمد السعيطي عن مرافقة فريقه لعدد ثلاث مباريات متتالية، وغرامة مالية قدرها 1000 ألف دينار طبقا للمادة 41 فقرة 3، كما تم معاقبة مرافق فريق المدينة خالد الهادي بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة سنة ميلادية واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 دينار.

وأخيرا يعاقب فريقا السويحلي والمحلة بغرامة مالية لكل منهما 1000 دينار تطبيقا للمادة 50 فقرة 3.