مهام خاصة تنتظر أبطال ألعاب القوى الليبية في تونس ونيجيريا

رتاج السايح (فيسبوك)

يواصل أبطال ألعاب القوى الليبية تدريباتهم اليومية بمضمار ألعاب القوى بطرابلس، استعدادا للمشاركة في بطولتي العرب وأفريقيا لألعاب القوى.

بطولة العرب تستضيفها تونس، في الفترة من 16 إلى 20 يونيو المقبل، والمشاركة بخمسة رياضيين هم: محمد بن سعود في سباق 100 متر، وأحمد السباعي 400 متر، وعلاء الجورني 800 متر، ومحمد وضاح رمي القرص، ورتاج السايح رمي القرص وإطاحة المطرقة.

بعدها يشارك الثلاثي علاء الجورني ومحمد وضاح ورتاج السايح في بطولة أفريقيا لألعاب القوى التي ستقام بنيجيريا في الفترة من 23 إلى 26 يونيو المقبل.