كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما

مباراة سابقة بين النصر والاتحاد في كأس السوبر. (إنترنت)

تعود مباراة نهائي بطولة الكأس الممتازة -كأس السوبر لكرة القدم- إلى الواجهة من جديد، حيث يحتضن ملعب «شهداء بنينا» الدولي، مساء الإثنين المقبل، نهائي بطولة السوبر، حيث يستضيف فريق «النصر» بطل النسخة الأخيرة، ضيفه فريق «الاتحاد» حامل بطولة الكأس.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي كأس السوبر، حيث سبق أن التقيا في مناسبتين توج بهما فريق «الاتحاد» على حساب «النصر» بثلاثة أهداف لصفر خلال نهائي العامين 2003 و2010، ويعد فريق «الاتحاد» أكثر الفرق المحلية تتويجا بلقب كأس السوبر، برصيد عشر بطولات، بينما يطمح فريق «النصر» في معانقة هذا اللقب لأول مرة في تاريخه، وهو الذي خاض فيما سبق ثلاثة نهائيات، حيث حل وصيفا لبطل النسخة الأولى العام 1997، وفقد اللقب أمام «التحدي»، ثم فقد اللقب مرتين أمام «الاتحاد».

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وانطلقت بطولة كأس السوبر الممتازة لكرة القدم لأول مرة العام 1997، وهي بطولة يحدد لقبها من خلال تقابل بطلي الدوري والكأس، وسبق لخمسة فرق محلية أن توجت ببطولة كأس السوبر الممتازة وهي فريق «الاتحاد» الفريق الأكثر تتويجاً برصيد عشرة ألقاب، منها تسع مرات متتالية ثم «الأهلي طرابلس» بلقبين.. وبرصيد بطولة واحدة كل من «التحدي» و«المحلة» و«المدينة».

وجمعت النسخة الأولى بطل الدوري «التحدي» الذي التقى جاره «النصر» حامل بطولة الكأس، وأُقيمت مباراة الذهاب الأولى بملعب بنغازي الدولي، يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 1997، وأسفرت عن فوز فريق «التحدي» بهدف لصفر، وفي مبارة الإياب الثانية التي أُقيمت على نفس الملعب يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 1997، انتهت بالتعادل السلبي ليفوز فريق «التحدي» ببطولة النسخة الأولى بقيادة المدرب الوطني أحمد بن صويد.

وفي النسخة الثانية من البطولة، التي جرت يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 1998، وتقابل في النهائي فريق «المحلة» مع جاره «الشط» بملعب طرابلس الدولي، وأسفرت عن فوز «المحلة» بثلاثة أهداف لهدف، ليفوز باللقب الأول في تاريخه على مستوى هذه البطولة بقيادة المدرب الوطني سعيد الشوشان.

أما بطولة النسخة الثالثة التي جرت يوم الأحد الموافق 16 يناير 2000، التقى فريق «المحلة» مع فريق «الاتحاد» وبعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل السلبي تمكن فريق «الاتحاد» بقيادة مدربه الوطني أبوبكر باني من حسم اللقب الأول له في هذه البطولة، بفضل ركلات الترجيح الماراثونية التي اكتملت بنتيجة 11 مقابل 10، وجرت المباراة بملعب الخمس.

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وفي بطولة النسخة الرابعة التي جرت مساء الأحد الموافق 31 ديسمبر 2000، كان من المقرر أن يلتقي في النهائي فريقا «الأهلي طرابلس» و«السويحلي»، بملعب طرابلس غير أن عدم حضور فريق السويحلي واعتذاره عن عدم خوض المباراة جعل اللقب يذهب لفريق «الأهلي» الذي توج باللقب الأول له بقيادة مدربه الوطني الهاشمي البهلول.

البطولة الخامسة التي أُقيمت الثلاثاء الموافق 11 من سبتمبر 2001 تقابل فيها فريق «المدينة» مع جاره «الأهلي طرابلس» بملعب النهر بطرابلس، وأسفرت المباراة عن فوز «المدينة» بهدفين لهدف، سجل هدفي المدينة كل من علي المليان، وعبد السلام علاق، ليفوز فريق «المدينة» بأول ألقابه على صعيد هذه البطولة بقيادة مدربه التشيكي جورج نيفرلي.

وفي بطولة النسخة السادسة التي جرت يوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس 2002 تقابل فريق «الاتحاد» مع ضيفه فريق «الهلال» بملعب النهر بطرابلس، وأسفرت المباراة عن فوز «الاتحاد» بهدف لصفر سجله اللاعب المحترف إيفان، ليظفر فريق «الاتحاد» بثاني ألقابه بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو.

بينما بطولة النسخة السابعة التي جرت يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2003، التقى فريق «الاتحاد» مع فريق «النصر»، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الاتحاد» بثلاثة أهداف لصفر سجلها كل من المحترف لاسينا والنيجيري إيكيبا واللاعب عصام رجب، وجرت المباراة بملعب طرابلس الدولي، وقاد الفريق لهذا اللقب المدرب الإيطالي دوسينا.

وفي بطولة النسخة الثامنة التي أُقيمت الجمعة الموافق 27 أغسطس 2004، تقابل فريق «الاتحاد» مع ضيفه فريق «الأولمبي» بملعب طرابلس الدولي وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الاتحاد» بخمسة أهداف لهدفين، وسجل أهداف «الاتحاد» كل من اللاعب هيثم أبوشاح، وأحرز هدفين، وهدفاً لكل من علي أرحومة وأسامة الحمادي، ونادر الترهوني، بينما سجل هدفي «الأولمبي» لاعبه نادر كاره، ليتوج «الاتحاد» بطلاً للمسابقة بقيادة مدربه البرتغالي كازيرو.

وفى البطولة التاسعة التي جرت مساء الأحد الموافق 18 من سبتمبر 2005 التقى فريق «الاتحاد» بقيادة مدربه التونسي رضا عكاشة، مع فريق «الأخضر»، وجرت المباراة بملعب طرابلس الدولي، وأسفرت عن فوز فريق «الاتحاد» بهدف لصفر سجله اللاعب نبيل مفتاح من ركلة جزاء.

أما البطولة العاشرة التي جرت الأربعاء الموافق الـ17 من يناير 2007، التقى فريقا «الاتحاد» مع جاره «الأهلي طرابلس» بملعب طرابلس الدولي وأسفرت المباراة عن فوز «الاتحاد» بقيادة مدربه الصربي برانكو، بهدف لصفر أحرزه اللاعب يونس الشيباني.

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وفي البطولة الـ11 التي جرت السبت الموافق التاسع من شهر فبراير 2008، تقابل فريقا «الاتحاد» و«الأخضر» بملعب طرابلس الدولي، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الاتحاد» بثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف «الاتحاد» اللاعب التوغولي محمد كوبادجا، وهدفين للاعب محمد زعبيه، بينما سجل هدف «الأخضر» لاعبه خليفة المير.

البطولة الثانية عشرة التي جرت الأربعاء الموافق الـ15 من شهر أكتوبر 2008، تقابل فيها فريق «الاتحاد» مع ضيفه فريق خليج سرت بملعب طرابلس الدولي، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الاتحاد» بأربعة أهداف لصفر، سجل رباعية «الاتحاد» اللاعب محمد زعبيه (هدفين)، وهدفين للاعب وليد الختروشي.

وفى البطولة الثالثة عشرة التي أُقيمت الثلاثاء الموافق الـ22 من شهر سبتمبر 2009، التقى فريق «الاتحاد» مع جاره فريق «الترسانة» بملعب طرابلس الدولي، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الاتحاد» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف «الاتحاد» كل من اللاعبين العاجي جيرى إيمار والبوركيني كوليبالي وأحمد الزوي، بينما سجل هدفي «الترسانة» لاعبه أحمد كراوع.

أما بطولة النسخة الرابعة عشرة التي أُقيمت يوم الجمعة الموافق السادس من شهر أغسطس 2010، التقى فريق «الاتحاد» مع فريق «النصر» بملعب طرابلس الدولي، وأسفرت المباراة عن فوز فريق «الاتحاد» بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وسجل أهداف «الاتحاد» كل من داو كاميلو، والتوغولي وماني سابول وهشام شعبان من ركلة جزاء ليفوز فريق «الاتحاد» باللقب التاسع له على التوالي والعاشر في تاريخه، أما آخر تتويج على مستوى بطولة كأس السوبر الممتازة فقد توج بها فريق «الأهلي طرابلس» العام 2017 على حساب فريق «الهلال»، ليتوج «الأهلي طرابلس» ببطولة النسخة الخامسة عشرة والأخيرة.