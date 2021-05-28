استقالة محمد قريميدة من اتحاد كرة القدم

محمد قريميدة (إنترنت)

أعلن المهندس محمد قريميدة، عن استقالته من منصبه كأمين عام مساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال قريميدة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن سبب الاستقالة يرجع لعدم استطاعته تقديم الإضافة في أجواء وبيئة غير ملائمة.

وتابع أنه اختار هذا التوقيت الذي يشهد مواصلة الدوري، ويشهد أيضا هدوءا نسبيا بأروقة اتحاد الكرة.

ولم يفصح قريميدة عن أي خلافات أو مضايقات مع مسؤولي ومسيري الاتحاد ومجلس إدارته الجديد.

وأشار إلى أن هناك عديد المشاريع والبرامج التطويرية، ولكن لم نر تشجيعا ومساعدة من الاتحاد كما أن هذه البرامج تتطلب دعما ماليا لتنفيذها.

ويعتبر محمد قريميدة من الكفاءات الليبية ويشغل حاليا منصب مستشار أولمبي باللجنة الأولمبية الليبية، وهو مراقب إداري دولي معتمد من كاف، وخبير ومحاضر معتمد ولعل أهم المشاريع التي عمل عليها قريميدة في اتحاد الكرة ووضع أساساتها هو موضوع تراخيص الأندية الذي يشترطه كاف للمشاركة في بطولاته ومسابقاته الرسمية.

بالإضافة إلى دوره المهم ومساهمته الفاعلة أخيرا في عودة اللعب على الملاعب الليبية، حسب الصفحة الرسمية لعبداللطيف الرباعي من المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية.