أرقام وإحصاءات قبل انطلاق مرحلة الإياب في بطولة الدوري الليبي الممتاز

فريق النصر. (المركز الإعلامي)

اختتمت مباريات مرحلة الذهاب لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على مستوى فرق المجموعتين، وينتظر أن تعود المسابقة المحلية إلى نشاطها عقب مباراة السوبر الممتازة.

واختتم فريقا الاتحاد والنصر، مرحلة الذهاب بالصدارة؛ حيث تصدر النصر المجموعة الأولى بـ28 نقطة، والاتحاد تصدر المجموعة الثانية بـ25 نقطة في اختتام مبارياتهما في مرحلة الذهاب؛ حيث فاز النصر في مباراته الأخيرة أمام فريق شباب الجبل، بنتيجة هدفين نظيفين سجلهما المحترف تالا نداي في الدقيقتين 7 و43، على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

وفي نفس منافسات الأسبوع الأخير، وفي ملعب شهداء بنينا التقى الهلال والتحدي، وانتهت هذه المباراة بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الهلال، سجله أنيس المصراتي في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول؛ لينهي فريق الهلال مرحلة الذهاب، برصيد 26 نقطة، أما فريق التحدي فقد اختتم مباريات الذهاب برصيد 16 نقطة في المركز الخامس.

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كما احتل وصافة المجموعة الثانية، فريق الأهلي طرابلس، برصيد 23 نقطة في المركز الثاني، خلف فريق الاتحاد الذي تصدر هذه المجموعة، وجاء ذلك بعدما حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره رفيق، هدف دون مقابل، سجله المدافع وسام أبوسنينة في الدقيقة 65 على ملعب صبراتة.

أرقام وإحصاءيات

وقبل انطلاق مرحلة الإياب نستعرض بعض الأرقام والإحصائيات التي تم رصدها على مستوى منافسات فرق المجموعتين؛ حيث أنهى فريق النصر مرحلة الذهاب بصدارته لفرق المجموعة الأولى، برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر فريق الهلال، وهو أكثر فرق المجموعتين تحقيقا للانتصارات، برصيد تسع انتصارات، يليه كل من الهلال والأخضر برصيد ثماني انتصارات.

كما يعد خط هجوم فريق النصر الأقوى على مستوى فرق المجموعتين برصيد تسعة عشر هدفا، ثم يأتي خلفه مباشرة كل من الهلال والأخضر برصيد ثمانية عشر هدفا. أما على صعيد فرق المجموعة الثانية فأنهى فريق الاتحاد مرحلة الذهاب الأولى بانفراده بصدارة لائحة ترتيب فرق المجموعة، برصيد 25 نقطة، ودون خسارة وبفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر فريق الأهلي بطرابلس، ويعد فريق الاتحاد أكثر فرق مجموعته تحقيقا للانتصارات، برصيد سبع انتصارات، يليه كل من الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي برصيد ستة انتصارات، بينما يعد فريقا الخمس والاتحاد المصراتي أكثر الفرق إحرازا للأهداف برصيد خمسة عشر هدفا، فيما يعد أقل الفرق قبولا للأهداف على مستوى المجموعتين الأهلي طرابلس والاتحاد؛ حيث استقبلت شباكهما أربعة أهداف، فيما تعد فرق الأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس هي الفرق الوحيدة التي لم تتعرض لأي خسارة.

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وتعد فرق دارنس والمحلة والخمس أكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل، برصيد ست تعادلات، فيما يعد فريق الشط أكثر الفرق التي تعرضت للخسارة؛ حيث فقد نتائج ثماني مباريات، يليه كل من الوحدة والتعاون والأنوار، برصيد سبع خسائر، وكانت شباك فريق الأنوار الأكثر استقبالا للأهداف؛ حيث استقبلت شباكه 24 هدفا.

ترتيب الدوري

وجاء ترتيب الدوري الليبي الممتاز، في المجموعة الأولى كالتالي: النصر في المركز الأول بـ28 نقطة، ويليه الهلال بـ26 نقطة، والأخضر في المركز الثالث بـ24 نقطة، والأهلي بنغازي الرابع بـ22 نقطة، والتحدي الخامس بـ16 نقطة، وخليج سرت السادس بـ12 نقطة، والصداقة السابع بـ11 نقطة، وارنس الثامن بتسع نقاط، والتعاون التاسع بثماني نقاط، وشباب الجبل العاشر بسبع نقاط، ونجوم أجدبيا في المركز الـ11 بست نقاط، والأنور في المركز الـ12 بست نقاط أيضا.

وفي المجموعة الثانية، جاء الاتحاد في المركز الأول بـ25 نقطة، والأهلي طرابلس في الوصافة بـ23 نقطة، والاتحاد ثالثا بـ18 نقطة، والخميس رابعا بـ15 نقطة، والسويحلي خامسا بـ15 نقطة، والمدينة سادسا بـ14 نقطة، والمحلة سابعا بـ12 نقطة، والأولمبي ثامنا بـ12 نقطة، ورفيق تاسعا بعشر نقاط، وأبوسليم عاشرا بتسع نقاط، وجاء الوحدة في المركز الـ11 بثماني نقاط، وفي المركز الـ12 والأخير يأتي الشط بسبع نقاط.