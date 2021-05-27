العربي بطلا لشطرنج بنغازي

العربي بطلا لشطرنج بنغازي. (إنترنت)

أسدل الستار أمس على بطولة بنغازي للشطرنج التي شهدت مشاركة 73 لاعبًا، وتواصلت لتسع جولات.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج وعن جدارة واستحقاق اللاعب أبوبكر العربي بكأس البطولة والميدالية الذهبية + مبلغ 1500 دينار، بعدما جمع في رصيده 8.5 نقطة، وتصنيفه 2298، وتوج اللاعب محمد السوري بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية + مبلغ 1000 دينار، تصنيفه 2031 وجمع فى رصيده 7.5 نقطة.

وتوج اللاعب محمد المريمي بكأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية + مبلغ 500 دينار، بعدما جمع سبع نقاط، وتصنيفه 2015، وجاء رابعا مفاجأة البطولة اللاعب أسامة الزوكري دون تصنيف جمع سبع نقاط، وتحصل على درع، وخامسا اللاعب محمد بورزيقة برصيد سبع نقاط وتصنيفه 2007 وتحصل على درع، وسادسا اللاعب مختار محجوب برصيد 6.5 نقطة، وتصنيفه 1977، وتحصل على درع.

وجاء سابعا اللاعب ربيع عمر برصيد 6.5 نقطة، وتصنيفه 1918، وثامنا اللاعب علي يوسف برصيد ست نقاط، وتصنيفه 1844، وتاسعا اللاعب ناصر محجوب برصيد ست نقاط، وتصنيفه 1811، وعاشرًا اللاعب محمد الياس برصيد ست نقاط وتصنيفه 1673.