وفاة الرحالة الليبي العالمي محمد بحر بعد إصابته بفيروس «كورونا»

الرحالة الليبي العالمي محمد بحر. (إنترنت)

توفى في طرابلس أمس الأربعاء، الرحالة الليبي العالمي، محمد بحر عن عمر ناهز الـ68 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، إثر إصابته بفيروس «كورونا».

ولد الرحالة محمد بحر سنة 1953 بمدينة طرابلس، وتخرج في جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، وعمل مهندس طيران بمطار طرابلس الدولي حتى أقيل لأسباب أمنية، وبعد ممارسته الأعمال الحرفية قرر خوض تجربة الترحال وجوب العالم على دراجته الهوائية.

وبدأ الرحالة محمد بحر مرحلته الأولى من منتصف شهر أبريل العام 1999، وكانت جولة حول حوض البحر الأبيض المتوسط استغرقت ستة أشهر قطع خلالها مسافة 15872 كم، حاملا معه رسالة سلام من الشعب الليبي إلى شعوب الدول الأوروبية، ثم عاد إلى ليبيا وتجهز للمرحلة الثانية للترحال حول قارة أفريقيا بدأت العام 2000 واستمرت لثلاث سنوات، قطع خلالها مسافة 27000 كم، أصيب خلالها بالملاريا وكسرت أسنانه وتعرض للاعتداء عدة مرات من قبل قطاع طرق ومجرمين.

وبعد عام من عودته لطرابلس استأنف الرحالة محمد بحر رحلاته، وبدأ المرحلة الثالثة في الثاني من أكتوبر العام 2004، والتي طاف خلالها القارة الآسيوية التي بدأها من اليمن ومنها إلى سلطنة عمان، حيث استغرقت ثلاث سنوات.

الرحالة محمد بحر زار العديد من دول العالم على دراجته الهوائية، وحظي بالتكريم من العديد من المسؤولين في العالم، وكان يمني النفس بالقيام برحلة جديدة، وأعد كونه مهندسا، سيارة خاصة لهذه المهمة، وأدخل عليها عديد التعديلات الميكانيكية.

زار الرحالة العالمي محمد بحر على دراجته الهوائية 167 دولة، وطاف ثلاث قارات، خلال 13 سنة وهي أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، ويعد الرحالة محمد بحر عميد الرحالين العالميين، وقد سجل عديد الأرقام القياسية في مجال الرحالة.

وناشد الرحالة الراحل خلال الفترة الأخيرة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» المسؤولين في الدولة من أجل مساعدته على العلاج، دون استجابة، ما جعله يعرض دراجته الخاصة والمخصصة للرحلات للبيع.

الرحالة الليبي العالمي محمد بحر. (إنترنت)

الرحالة الليبي العالمي محمد بحر. (إنترنت)

الرحالة الليبي العالمي محمد بحر. (إنترنت)