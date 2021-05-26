وفاة الرحالة الليبي محمد بحر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 مايو 2021, 10:51 مساء
الراحلة الليبي محمد بحر. (إنترنت)

انتقل إلى رحمة الله، مساء اليوم الأربعاء، الرحالة الليبي محمد بحر، إثر إصابته بفيروس كورونا، عندما كان يعالج في مصحة النفط بطرابلس منذ أكثر من شهرين جراء، إصابته بجلط.

الرحالة محمد بحر، زار العديد من دول العالم على دراجته الهوائية، وحظي بالتكريم من العديد من رؤساء العالم، وكان يمني النفس بالقيام برحالة جديدة وصنع سيارة خاصة بالرحلات، وأدخل عليها عديد التعديلات الميكانيكة، حيث إنه مهندس وكان يعمل في الخطوط الجوية قبل أن يبدأ مشوار رحلاته على دراجته الهوائية، إلى دول العالم في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وحظي الراحل الليبي بعديد التكريمات، بعدما أسهم بدراجته في رفع علم ليبيا في كل دولة يقوم بزيارتها، وكان يتم استقباله بكل ترحاب.

الراحلة الليبي محمد بحر. (إنترنت)
الراحلة الليبي محمد بحر. (إنترنت)
الراحلة الليبي محمد بحر. (إنترنت)
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