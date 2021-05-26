عبدالحفيظ أربيش مدربا لـ«المدينة»

عبدالحفيظ أربيش مدربا لـ«المدينة». (المركز الإعلامي)

أعلن المركز الإعلامي لنادي «المدينة»، تعاقد مجلس الإدارة مع المدرب عبدالحفيظ أربيش؛ للإشراف على الفريق الأول في بقية جولات الدوري الممتاز لكرة القدم، خلفا للمدرب الوطني أحمد السنقاز الذي استقال من مهامه أخيرا.

ويعد أريبش مدرب «الصقور» السابق، المدرب الثالث لفريق «المدينة» خلال هذا الموسم بعد عمر المريمي وأحمد السنقاز، وسيكون أول ظهور رسمي للمدرب الجديد في الثاني من يونيو المقبل حين يواجه «السويحلي» في بداية مرحلة الإياب.

وتعد آخر تجربة للمدرب الليبي في التدريب في الدوري العراقي حين درب فريق «زاخو» في أغسطس 2019 ولكن التجربة لم تستمر سوى شهرين، حيث تمت إقالته لسوء النتائج.

ودرب أربيش عددا من الفرق الليبية منها «المدينة» و«خليج سرت» و«النصر» و«العروبة» و«الصقور»، إلى جانب تدريب منتخب ليبيا، وله تجربة في الدوري الجزائري حين درب «اتحاد الشاوية».

يذكر أن فريق «المدينة» يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري، بالمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة.