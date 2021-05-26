بالفيديو .. «الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز

فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أُقيمت مساء اليوم، المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بين «الأهلي بنغازي»، ونظيره «الأخضر»، بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وأسفرت هذه المباراة عن فوز «الأهلي بنغازي» بهدف دون مقابل سجله محمد مانديلا في الدقيقة 68، وقد تحصل «الأخضر» على ركلة جزاء في الدقيقة 71 أضاعها اللاعب عبد الرحمن العمامي، بعدما تصدى لها حارس الأهلي عبد الجواد رزق.

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بهذه النتيجة رفع فريق «الأهلي بنغازي» رصيده إلى 25 نقطة وصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى، أما فريق «الأخضر» فبقي بنفس رصيده السابق 24 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن فريق «الأهلي بنغازي» تتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام «نجوم أجدابيا» و«شباب الجبل».